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زلزال يضرب شرق اليابان بقوة 5.5 درجة

عرب وعالم

زلزال اليابان
زلزال اليابان

متابعات - أمينة عبد العال

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اليابان

زلزال

طوكيو

 تعرضت اليابان لهزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة، حسبما أفادت بذلك  هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزال هز شرق اليابان صباح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، وأضافت أنها لم تصدر تحذيرًَ من أمواج مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار، بحسب رويترز.

في سياق متصل، نقلت صحيفة يابانية "كيودو"، يوم الأربعاء الماضي، أن عدد ضحايا الزلزال في اليابان ارتفع إلى 26 شخصا، مع إصابة شخص بجروح خطيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة الذي وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو باليابان، على عمق 30 كيلومترا.

وشعرت 13 محافظة في اليابان بالهزات الأرضية ووصلت درجة الزلزالة إلى أكثر من 6 درجات في محافظة ياماغاتا حسب المقياس الياباني المؤلف من سبع درجات، ووصلت قوة الزلزال في محافظة نيغاتا إلى 6 درجات، كما تم تسجيل تسونامي وصل إلى 10 سم بالقرب من الساحل.

 


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