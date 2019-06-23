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قطر تودع "كوبا أمريكا" إثر هزيمة من الأرجنتين

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اقتنص المنتخب الأرجنتيني، الأحد، بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية إلى ربع نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).
وتغلب منتخب التانغو على المنتخب القطري الذي يودع البطولة بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للبطولة.
تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكرا بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 4 من زمن اللقاء.
قدم المنتخب القطري أداء مميزا في الشوط الأول، وفرض سيطرته على أغلب أوقاته، وشكل خطورة كبيرة على التانغو، ولكن فشل لاعبوه في ترجمة هذه الفرص لأهداف.
في الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب القطري كثيرا، مما أعطى الفرصة لمنتخب الأرجنتين في تسجيل هدف ثاني عبر سيرغيو أغويرو في الدقيقة 82 من زمن المباراة.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلبت كولومبيا على باراغواي بهدف نظيف.
بذلك، تتصدر كولومبيا المجموعة برصيد 9 نقاط، والأرجنتين الثاني برصيد 4 نقاط وتأهلا لربع النهائي، فيما تحتل باراغواي المركز الثالث برصيد نقطتين ولديها أمل ضعيف في التأهل كأحد أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث في المجموعات الثلاث، فيما تحتل قطر المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة وودعت البطولة. 

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