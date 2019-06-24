  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

مريام فارس وهاني شاكر

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

منتخب مصر

كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

أردوغان وكوشنر

رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

بالفيديو..

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

الصفحة الأخيرة

مريام فارس وهاني شاكر
مريام فارس وهاني شاكر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد إساءتها لمصر.. "ليلة سوداء" في حياة ميريام فارس

#

قطر توضح حقيقة استدعاء سفيرها في السودان

#

وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله

#

طلب مهم من "شيرين" للموسيقيين بشأن وقفها عن الغناء

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أخبرته بأنها ستصور مقطع فيديو تعتذر فيه للشعب المصري عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن أنها أصبحت «ثقيلة على مصر» وأجرها مرتفع، وسيتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات.
وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc » تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن «الموضوع انتهى، وأخذ أكبر من حجمه، وكلمة اتقالت وصاحبة الشأن اعتذرت، وأبدت استياءها من غضب الشعب المصري منها، واحترامها للشعب المصري، والمفروض يكون لدينا قدر من التسامح ولن نتصيد أخطاء الآخرين» .
وأوضح "نقيب المهن الموسيقية " أن النقابة قبلت اعتذار الفنانة اللبنانية، وتلقيت اتصالا هاتفيا منها وتكاد تكون منهارة قائلا: "من الواضح أن الدنيا كانت مقلوبة عليها.. والتصريح الصادر من الفنانة لم يكن له لازمة"، موضحا أن الفنانة لم تكن تقصد الإهانة لمصر، وأي دعاية سلبية للفنان غير صحية، وبالعكس يأخذ من رصيده.
كما أكد أن احترام الفنان لنفسه ولجمهوره هو أكبر دعاية له. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان
» "العسكري" السوداني يفجر مفاجأة بشأن الورقة الإثيوبية
» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير
» قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي
» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي