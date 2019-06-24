  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

مريام فارس وهاني شاكر

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

منتخب مصر

كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

أردوغان وكوشنر

رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

بالفيديو..

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أديب يهدد إسلاميًا شهيرًا: "هنجيب الكلب ده"

#

أديب لـ"المصريين": "اللي بيحصل منكم عيب أوي"

#

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإيران

#

مفاجأة بشأن محاكمة مرتكب مجزرة نيوزلندا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لم ينتهي، حيث أننا في المرحلة الأخيرة، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي  خلال الفترة  المقبلة.
وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن تحمل المواطن هو سبب نجاح البرنامج الاقتصادي في مصر، مضيفاً مخاطبًا المصريين قائلا : "صبرتم واستحملتهم كتير".  
وأضاف أديب، أن هناك دولة طبقت نظام الإصلاح الاقتصادي ولم تنجح منوها أن مصر تعمل حاليا على جذب الاستثمارات، وهناك مشروعات كثيرة جديدة في مصر تهم المستثمرين في الخارج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان
» "العسكري" السوداني يفجر مفاجأة بشأن الورقة الإثيوبية
» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير
» قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي
» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي