» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إنه يجب أن نركز الآن في بطولة الأمم الأفريقية، حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراة الأربعاء المقبل، مضيفا: "ده مش وقت الحساب بعد البطولة هنتكلم".

وانتقد وجود اتجاه لسحب الهواتف المحمولة من اللاعبين، قائلا: "دول مش أطفال.. دول لاعبين محترفين، وعايشين في أوروبا"، منوها بأن هناك لاعبين كبار متهمون في قضايا تحرش، ومنهم نيمار.