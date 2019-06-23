» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير

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بومبيو يتهم إيران بـ"تنفيذ اغتيالات" في أوروبا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.
جاء ذلك في حديثه إلى الصحفيين بالعاصمة واشنطن قبل صعوده على متن الطائرة متجها إلى الشرق الأوسط، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال بومبيو، إنه سيتحدث إلى حليفي الولايات المتحدة "حول كيفية التأكد من أننا جميعًا متحالفون استراتيجيًا"، وكيفية بناء تحالف عالمي "للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أكد بومبو مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون أي شروط مسبقة لتخفيف التوترات في الخليج.
وأشار بومبيو، إلى أنه سيزور البلدين (السعودية والإمارات) في طريقه إلى الهند، حيث يبدأ زيارة (لم يحدد مدتها) الثلاثاء.
وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.
وقال الرئيس، دونالد ترامب، إنه تراجع عن الضربات المخطط لها ضد إيران بعد أن علم أن 150 شخصا سيقتلون، لكنه قال إن العمل العسكري لا يزال خيارا مطروحا.
والخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري"، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.
غيّر أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني". -

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