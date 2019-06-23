  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:17 ص
بحث متقدم
ترامب وبن سلمان

ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

مريام فارس وهاني شاكر

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

منتخب مصر

كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

أردوغان وكوشنر

رئيس الزمالك: أردوغان سيحاسب أمام الله لهذا السبب

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

الجزائر.. إجراءات لحماية شركات خاصة مستها تحقيقات فساد

عرب وعالم

علم الجزائر
علم الجزائر

أخبار متعلقة
#

الجزائر.. وزيران سابقان قيد الرقابة القضائية خلال يوم واحد

#

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

#

إفلاس 33 مؤسسة في السعودية

#

"التموين": إعدام 36 طن أسماك "فاسدة"

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، إطلاق اجراءات مستعجلة للحفاظ على مناصب الشغل واستمرار الإنتاج في شركات خاصة وقطاعات معنية بتحقيقات الفساد التي باشرها القضاء منذ أسابيع.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية توج اجتماعا وزاريا مشتركا اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أنه تم تكليف لجنة حكومية تضم عدة وزارات بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، في اشارة لتحقيقات الفساد التي طالت عددا منها.
وسيرأس وزير المالية هذه اللجنة، وفق نفس البيان.
وأوضح البيان أن هذه الاجراءات تهدف لايجاد حلول قانونية لهذه الشركات، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
وحضر الاجتماع كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ البنك المركزي الجزائري.
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم عرض مفصل حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية.
وأكد التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز (التنفيذ) سواء كانت محلية أو أجنبية.
وختم البيان بالاشارة الى ان هذه الاجراءات جاءت لتؤكد التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية ضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.
ومنذ أسابيع باشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات لرجال اعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى إثر ذلك تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان
» "العسكري" السوداني يفجر مفاجأة بشأن الورقة الإثيوبية
» بومبيو: أناقش في الرياض وأبوظبي هذا الأمر الخطير
» قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي
» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي