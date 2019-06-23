  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:35 م
بحث متقدم
مطار أبها

قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على مطار سعودي

الجزائر

بث مباشر.. مباراة الجزائر وكينيا في «كان 2019»

أدوية - أرشيفية

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

«ترامب» يعلن موقفه من اتهام«بن سلمان»في مقتل«خاشقجي»

الاخوان

هذا المصير ينتظر الإخوان بعد وفاة «مرسي»

محمد هنيدي

صاحب البلاغ ضد «هنيدي»: من أجل حب الوطن

أردوغان

أول تعليق لـ«أردوغان» بعد خسارة اسطنبول

مطار أبها

"الحوثيون" يعلنون قصف مطاري جازان وأبها

وزارة التعليم

«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

محمد أبوتريكة

فيديو.. جماهير المغرب والجزائر تهتف لـ«أبوتريكة»

مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء فى مصر

آخر الأخبار

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

#

"المشاط" تعلن خبرًا سارًا للسياحة المصرية

#

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

#

البرلمان يزف بشري سارة في مخالفات البناء

القاضى: الحل الأمثل لمشكلات منظومة الدواء.. شهاب: يقضى على ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة

"صداع في رأس الدولة قبل أن يكون في رأس المريض".. هذا هو حال سوق وصناعة الدواء في مصر، الذي يشهد حالة من الفوضى في ظل غياب الأجهزة الرقابية، وغياب السيطرة عليه، في ظل انعدام الضمير لدى الكثير ممن يتاجرون بآلام المرضى، ويبيعون أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى صُنعت تحت "بئر السلم".

ومع اتجاه الحكومة للاهتمام بصناعة الأدوية وتخصيص آلاف الأفدنة في محافظات بني سويف والفيوم والمنيا والأقصر لزراعة الأعشاب وإقامة المصانع بها، يناقش مجلس النواب مقترحًا بتشكيل هيئة عليا تشرف على صناعة الدواء المصرية، وتبحث سبل تعزيزها وفتح أسواق عالمية لها؛ تحت مسمى "التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية"، والمعروف إعلاميًا باسم "الهيئة العليا للدواء"، الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي.

وقال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "إنشاء هيئة للدواء خطوة جيدة قد تساعد على حل المشكلات التي تعاني منها منظومة وسوق الدواء المصري، خاصة أن الصناعة المحلية تحتاج إلى الدعم، لتوفير الدواء للمرضى وضمان عدم وجود نواقص، في ظل التوجه لفرض رقابة حكومية على سوق الدواء".

وأضاف لـ "المصريون": "داخل كل أسرة يوجد شخص مريض على الأقل بمرض مزمن، لذا يجب أن تكون منظومة الدواء خط أحمر، وفي ظل تحكم القطاع الخاص في سعر الدواء، يجب دعم الشركات التابعة للدولة".

وأوضح أن "عودة صناعة الدواء في مصر إلى ريادتها سيؤدى لوقف استيراد الأدوية من الخارج بأموال باهظة"، منتقدًا الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة مصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية، تتولى مسئولة شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات، وإعداد الموازنات الخاصة بها، وهيئة للرقابة الدوائية للنهوض بالصناعة المصرية والقضاء على بعض العقبات التي تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري للخارج".

ولفت إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى تشكيل هيئة من شأنها تحديد الأسعار ووضع هامش ربح مناسب، وعدم المغالاة في الربح، والقضاء على السوق السوداء التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار".

وقال القاضي إن "الهيئة سيكون لها دور رقابى لمنع الفوضى والغش والتصدى لظاهرة تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وغلق مصانع "بئر السلم"، والقضاء على بعض العقبات التى تواجه صناعة الدواء.

وقال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن "المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، واللجنة عقدت جلسات استماع حول مشروع القانون بحضور كل الأطراف المعنية بمنظومة الصحة والدواء، وتستهدف التوافق حول القانون والخروج بمشروع متوازن".

وأضاف لـ "المصريون": "القانون يهدف إلى التصدي للسوق السوداء وتوفير دواء آمن وفعّال لكل مواطن، وتفادي حدوث تحدث أزمات نواقص، والقضاء على ظاهرة غش الدواء وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع "بئر السلم".

وأكد أن "الاهتمام بقطاع الدواء سيوفر فرص عمل للشباب فى مجال صناعة الدواء، ووضع مصر فى موقعها الريادى على المستويين العربى والإفريقي، لتعود إلى ريادتها فى صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج".

وأشار إلى أن "الدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، إذ أن مصر فى الماضى كانت رائدة فى الصناعة وتصدير الدواء المصرى للخارج، فيما يسعى مشروع القانون لاستعادة مصر لمكانتها".

وأوضح أن "مشروع القانون يعد ثانى أهم قانون فى مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحى الشامل، وهناك إجماع على أهميته وضرورة وجود هيئة للدواء، خاصة أن هذا الملف يخص قطاعًا عريضًا وشريحة كبيرة جدًا من المجتمع المصرى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع المنتخب الوطني يظهر بالقناع الواقي في مران "الفراعنة"
» أمم إفريقيا.. السنغال يحقق فوزًا سهلًا على تنزانيا
» بث مباشر.. مباراة قطر والأرجنتين
» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات
» منظمة التحرير الفلسطينية تجدد معارضتها لـ«مؤتمر البحرين»
» إيتو لـ«صلاح»: برشلونة بوابتك لجائزة الأفضل في العالم
» «الديهي»: الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب
» مظاهرات حاشدة في المغرب رفضًا لـ «مؤتمر البحرين»
» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا
» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري
» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي