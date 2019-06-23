«بونجاح» يقود هجوم الجزائر أمام كينيا

23 يونيو 2019 - 09:10 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المنتخب الكيني، مساء اليوم، الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية "توتال2019 ".

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مبولحي .

خط الدفاع : عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني .

خط الوسط : قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز .

خط الهجوم : بغداد بونجاح .