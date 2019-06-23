نشطاء يتداولون صورة لفتاة فضحت لاعبي المنتخب: أيام«الكحرتة»

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الفتاة

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تحرش

فتاة المنتخب

كحرتة

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للموديل التي تدعى "مريهان" والتي اتهمت 4 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر حسابها على "انستجرام"، الكثير من الجدل والتي وصفها بأيام "الكحرتة"، حيث بدت محجبة في شكل مختلف تمامًا.

واتهمت الفتاة أربعة من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، من خلال تعليقات على حسابها بتطبيق ”إنستجرام“، ونشرت ما قالت إنه أدلة على ذلك عبر خاصية ”الاستوري“.

ووجهت ”مريهان“ الاتهام للرباعي عمرو وردة وأيمن أشرف ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حسن ”كوكا“ الموجودين في تشكيلة مصر الحالية في كأس الأمم الأفريقية، بملاحقتها على الإنترنت والتسابق من أجل الحديث معها.

وقالت الفتاة إنها فوجئت من توالي الرسائل الخاصة على حسابها وجميعها من رباعي مصر، ومن حساباتهم الرسمية الموثقة، وتأكدت من أن الأمر ليس صدفة، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

وكتبت مريهان: “عملت ستوري إمبارح واليوم كان جميل لحد ما ظهر عندي الناس دي اللي هما عمرو وردة وأحمد كوكا وأيمن أشرف وحمدي الونش، وردة دخل كتبلي على الخاص بوكسينغ هاها، وبعده الونش عملي علامة قلب ولحد كده عادي مفيش مشكلة.. واحد من الأساتذة بعت يقولي أنا هعرف أجيب رقمك وانتى متعرفيش أنا مين وأنا محدش يطنشني دي بقى مش مظبوط، وللأسف عندنا في مصر لما بيحبوا حد في مصر لما بيحبوا حد بيطلعوه السماء كأنه بطل، والواقع غير كده خالص، إحنا في مصر لو أنت بنت يبقى الغلط عليكي تلقائي بس إحنا هنا مش في مصر”.

وحذرت “مريهان” من إبداء الإعجاب لصور المنتخب، قائلة: “يا جماعة خدوا بالكم قبل ما تتجرأوا وتعملوا لايك لصورة المنتخب، واضح أن اللعيبة سايبة البطولة وقاعدين على إنستجرام بيتفرجوا. مجال مقرف فعلا”.


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