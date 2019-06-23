» وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه سيسافر إلى السعودية والإمارات لإجراء محادثات، مكررًا عرضه إجراء مفاوضات مع إيران "دون شروط مسبقة" لتهدئة التوتر الحالي.

وقال بومبيو، للصحفيين قبل أن يستقل طائرته "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. إنهم (الإيرانيون) يعرفون بدقة أين يمكن أن يجدونا"، وفق وكالة "رويترز".

وتابع، "أنا واثق أنه في الوقت الحالي أنهم مستعدون للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المفاوضات".

أما بخصوص زيارته للبلدين الخليجيين قال: "سأتوجه إلى السعودية والإمارات اليوم للتأكيد أننا في تحالف استراتيجي".