"الحوثيون" يعلنون قصف مطاري جازان وأبها

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن قواتها استهدفت مطاري جازان وأبها السعوديين بطائرات مسيرة، وفقا لـ"RT ".

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات "قاصف 2k" استهدفت مطاري أبها وجيزان.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين المذكورين.

وشدد المتحدث، على أن هذا الاستهداف جاء ردًا على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني، والتي كان آخرها 30 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية.