«المعلمون المؤقتون» صداع في رأس وزارة التعليم.. هل يحسمه البرلمان؟

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نظم بعض المعلمين المؤقتين، وقفة اليوم أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمطالبة بتجديد العقود.
وطالب المعلمون المؤقتون، الذين انتهت عقودهم مايو الماضي بتجديد التعاقد معهم بعقود جديدة يتم توقيعها مع جهة العمل "الإدارات التعليمية والمديريات".
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تعاقدت مع 36 ألف معلم خلال الشهور الماضية، لسد العجز في المدارس الحكومية بشكل مؤقت وانتهت عقودهم نهاية مايو الماضي.
وأكد بعض المعلمين، أنهم يطالبون بتجديد العقود المؤقتة لهم دون دخول مسابقات جديدة، موضحين أنهم خاضوا اختبارات إلكترونية واستوفوا كافة الشروط قبل استلامهم العمل إضافة إلى أن هناك عجزا يصل إلى 60 ألف معلم فى المدارس الحكومية.
من جانبه، قال رائف تمراز عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم لوقف فصل المعلمين المؤقتين والتجديد لهم، خاصة بعد أن أصبح عملهم بالتعليم هو مصدر رزقهم الوحيد.
وأضاف تمراز لـ"المصريون"، أن "حزب الوفد يقف قلبًا وقالبًا مع مشكلة المعلمين المؤقتين خاصة بعد تقدم النائب الوفدي اللواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ببيان عاجل إلى وزير التعليم لوقف فصل المعلمين المؤقتين والتجديد لهم".
وطالب تمراز، المعلمين المؤقتين بعدم تنظيم أي وقفات أمام وزارة التربية والتعليم، لأن "البرلمان كفيل بحل هذه المشكلة مع وزير التعليم خلال جلسة تعقد الأسبوع القادم، وستكون النتائج في صالح المعلمين المؤقتين.
وشدد تمراز، على أن "مجلس النواب هو ممثل للشعب ولن يتوانى عن تحقيق أحلام وطموحات المعلمين المؤقتين بالتجديد لهم وعدم فصلهم من وزارة التربية والتعليم".

 

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