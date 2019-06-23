» بهدف ذاتي.. المغرب تخطف فوزًا قاتلًا على حساب ناميبيا

23 يونيو 2019 - 06:30 م

خطف منتخب المغرب فوزًا غاليًا على حساب ناميبيا، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية .

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة رفقة كل من ناميبيا، كوت ديفوار وجنوب أفريقيا .

واستهل أسود الأطلس مشوارهم في دور المجموعات أمام ناميبيا وفلت من فخ التعادل السلبي بعدما سدد حكيم زياش ركلة حرة سجلها كيمونيه لاعب ناميبيا عن طريق الخطأ في مرماه .

وشهدت المباراة تألق كبير من جانب كاذوبا حارس مرمى المنتخب الناميبي الذي دافع عن مرماه ببسالة وسط هجمات لاعبي المنتخب المغربي .

وبدأ هيرفي رينار المدير الفني لأسود الأطلس المباراة بتشكيل مكون من: "ياسين بونو - أشرف حكيمي - رومان سايس - مهدي بنعطية - نبيل درار- مبارك بوصوفة - يوسف آيت بن ناصر- مهدي بورابيا - حكيم زياش - نور الدين أمرابط - يوسف النصيري ".

بينما بدأ ريكاردو مانيتي، المدير الفني لمنتخب ناميبيا اللقاء بكل من: "كاذبوا- هانمب - نيامبي - هاوسيب - هورايب- هوتو - ستراك - كيتجيري - شيتامبي - ليمبوندي - تشالوي ".

شهدت بداية المباراة ضغط مبكر من المنتخب المغربي، عن طريق تسديدة قوية من نبيل درار مرت أعلى العارضة في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

تلاها في الدقيقة 16 ركلة حرة سددها حكيم زياش، أميك بها حارس مرمى المنتخب الناميبي .

وكانت أول محاولات المنتخب الناميبي في الدقيقة 17 من قائد الفريق اللاعب كيتجيري .

واستمرت محاولات المنتخب المغربي ولاعبه المتألق حكيم زياش بإطلاق تسديدة قوية في الدقيقة 23 من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم .

وحاول المنتخب الناميبي استغلال ركلة حرة أتيحت له في الدقيقة 28 تصدى لها ببسالة بونو حارس مرمى المغرب وأبعدها إلى خط التماس .

ومع حلول الدقيقة 35 طالب لاعبو المغرب باحتساب ركلة جزاء بعد التحام بين نور الدين أمرابط مع أحد لاعبي منتخب زامبيا أدت لسقوطه داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة لم يطلق صافرته لاحتساب الخطأ

- تسديدة قوية من زياش بالقدم اليسرى في الدقيقة 36 التقطها حارس المرمى وسط محاولات غير مكتملة ممن جانب المنتخب الناميبي .

-هجمة منظمة للمنتخب المغربي من الناحية اليسرى في الدقيقة 40 عن طريق أشرف حكيمي، تلاها عرضية أرضية شتتها دفاع ناميبيا .

-الحكم يطلق صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي .

-محاولة من جانب المنتخب المغربي مع بداية الشوط الثاني عن طريق يوسف النصيري تتحول إلى ركلة ركنية وتنتهي الهجمة في أيدى الحارس الناميبي .

-ركلة حرة للمنتخب المغربي في الدقيقة 51 مررها زياش أرضية تحول إلى ركنية من الناحية اليمنى تصدى لها كاذبوا .

الدقيقة 60 شهدت ضغط من جانب لاعبي منتخب المغرب عن طريق سفيان بوفال -الذي حل بديلًا لبورابيا- سدد الكرة قوية، لكن الحارس كاذبوا زاد عن مرماه .