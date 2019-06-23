مفاجأة.. فنانة شهيرة تعلن الاعتزال وارتداء الحجاب

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جود عزيز
جود عزيز

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الحجاب

اعتزال

فنانة شهيرة

كشفت الفنانة السعودية الشهيرة جود عزيز، عن قرارها المفاجئ بارتداء الحجاب، خلال مقطع فيديو أكدت فيه أنها لا ترغب في إثارة الجدل أو الوصول للشهرة والتريند، كما قيل عنها، كاشفة أنها ستقوم بإغلاق كل حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا واعتزال مواقع التواصل خلال فترة قريبة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستجرام“، مقطع فيديو لـ“جود“ وهي ترتدي الحجاب، قالت خلاله: ”قراري كان أكبر من ارتداء الحجاب.. أنا كنت هقفل حساباتي كلها كاملة وأبعد عن السوشيال ميديا تمامًا.. وبعدين قلت شوية شوية هقفلها وأبعد عنها.. وقلت بعد شهرين هقفل حساباتي“.

وتابعت ”جود“ حديثها: ”من بيقولون تريد تزيد متابعينها وراح قالت أتحجب.. لا نحن أكبر من كذا وعيب هذا الكلام“.

وأردفت جود: ”من ناحية أني أبغى أزيد متابعيني أحب أقول إنني نائمة الفترة الماضية بإرادتي.. أنا أبغى أنام عن العمل باختياري.. حرية يا جماعة والله مو طبيعيين أبدًا أبدًا.. ولو أبغى أثير جدل أو حوارات السوشيال ميديا ما راح أسوي كذا أبدًا“.

جدير بالذكر، أن الفنانة جود عزيز، شاركت مؤخرًا في مسلسل العاصوف 2، حيث جسّدت دور زوجة ناصر، وهي الزوجة الثانية له، وقد تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى وهي شقيقتها.

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