» بعد أزمتها الأخيرة.. قرار جريء من ياسمين صبري

23 يونيو 2019 - 03:43 م

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري، للمرة الثانية، بعد أن تعرضت لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموها بالسخرية من أصحاب متلازمة داون.

ونشرت ياسمين صبري، عبر حسابها على تويتر: "أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده، وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".

وكانت صبري قد كتبت، أمس: "اعتذاري لكل من أسأت إليهم، لم أقصد أي إساءة".

بدأت القصة بنشر ياسمين صورتها في أثناء أداء تمارين رياضية صعبة، ووقوفها على رأسها، ليكتب لها أحد متابعيها أنه قام بهذه الحركة وعمره ست سنوات.

وكان رد ياسمين الذي تسبب في إثارة الجدل فكان "أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا أنت مصاب الآن بمتلازمة داون"، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية، وانتقدوا ما كتبته، مؤكدين أنه لا مجال لإقحام هذا المرض في حديثها ولو بشكل ساخر.