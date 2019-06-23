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محاكمة شاب أرسل عبارات جارحة لفتاة عبر الواتس

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وكالات

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التحرش

برنامج الواتس أب

برامج التحرش

اتهمت فتاة شاب عربي بإرسال عدة رسائل غير لائقة عبر برنامج الواتس أب، تضمنت جملة "خلينا نطلع نغير جو"، فيما تباشر محكمة جنح الشارقة التحقيق مع المتهم.

أحداث الواقعة تعود عنما أرسل الشاب عدة محادثات عبر برنامج الوتس أب لفتاة تضمنت عبارات جارحة، ما أغضبها.

ومن بين الرسائل التي أرسلها الشاب للفتاة "أنه يريد الخروج معها لتغيير الجو في شارع الإمارات لوحدهم" ، ما جعلها تقدم شكوى ضده بأنه يتحرش بها ويزعجها برسائله التي لا تعرف ما يقصده من ورائها.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما أسند إليه من تهم، فاعترف بإرسال رسائل للشاكية، موضحا أنه لم يقصد إزعاجها أو التحرش بها، وإنما كان يطالبها بمبلغ مالي مترتب عليها لصالح الشركة التي يعمل بها بسبب استأجارها سيارة وعدم دفعها قيمة الإيجار، ما جعله يرسل لها عبر برنامج الواتس أب محادثات عديدة دون أن يقصد مضايقتها.


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