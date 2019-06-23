» باحثة: "خدوا بالكم إحنا في مصيبة"

23 يونيو 2019 - 02:40 م

أكد راجية الجيزاوي، باحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، أن هناك 30 دولة على مستوى العالم حظرت استخدام الأكياس البلاستيك نصفها في أفريقيا، وبلدين عربيتين.

وقالت "الجيزاوي"، خلال حوارها ببرنامج "بتوقيت القاهرة" المذاع عبر فضائية "بي بي سي عربي"، اليوم الأحد، إن مادة "الميكرو بلاستيك" وهى مادة بلاستيكية خطيرة، تدخل في تصنيع مواد كثيرة، منها مساحيق التجميل، و10% من تركيب معجون الأسنان من نفس المادة، معقبة: "في مصيبة إحنا مش واخدين بالنا منهم".

وشددت على ضرورة تغيير ثقافة المواطنين،معقبة:" قللوا من استخدام البلاستيك لخطورته على الصحة، مطالبة المسئولين عن البحث العلمي بضرورة البحث عن بدائل للبلاستيك.