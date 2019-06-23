محمد عبده يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

صدم فنان العرب، محمد عبده، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عقب مغادرته مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج" بدون سابق إنذار، ما دفع "آل الشيخ" لتعليق: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".



وكان قد نشر "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصى على تويتر، صورة لمحادثة في مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج"، حيث كتب خلال المحادثة: عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة، ويأتي تعليق آل الشيخ على الصورة: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".

لينشر بعدها تركي آل الشيخ تغريدة أخرى يشير بها، إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها، معلقًا: "مو للدرجة دي عاد".

وواصل تركي آل الشيخ نشر فيديوهات عن محمد عبده ثم نشر صورة له متخفيًا، معلقًا على الصورة: "اطلعك من مليون واحد".