محمد عبده يحرج تركي آل الشيخ.. تعرف على السبب

متابعات-علا خطاب
صدم فنان العرب، محمد عبده، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عقب مغادرته مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج" بدون سابق إنذار، ما دفع "آل الشيخ" لتعليق: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".
وكان قد نشر "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصى على تويتر، صورة لمحادثة في مجموعة واتساب باسم "مطربين الخليج"، حيث كتب خلال المحادثة: عندنا حفل اليوم.. مين فاضي؟، ليغادر الفنان محمد عبده المجموعة بعد السؤال مباشرة، ويأتي تعليق آل الشيخ على الصورة: "أبو نورة.. لا نوصل للبلوك".
لينشر بعدها تركي آل الشيخ تغريدة أخرى يشير بها، إلى أن الفنان محمد عبده اتصل به بعدها، معلقًا: "مو للدرجة دي عاد".
وواصل تركي آل الشيخ نشر فيديوهات عن محمد عبده ثم نشر صورة له متخفيًا، معلقًا على الصورة: "اطلعك من مليون واحد".
مو لدرجة ذي عاد?? pic.twitter.com/T1H1lZMzpz— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 21 يونيو 2019
أبونورة ... لانوصل للبلوك ?? pic.twitter.com/ZJfSXZmeI4— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 21 يونيو 2019
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