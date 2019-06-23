» عودة الطفل "إيلان" من جديد

23 يونيو 2019 - 02:15 م

كشفت صحيفة تركية عن أن الممثل الأمريكي ستيفن سيجال يستعد للذهاب إلى تركيا، للمشاركة في فيلم عن قصة الطفل السوري إيلان الذي مات غرقًا في تركيا.

وطالب سيجال من قِبل علي عثمان عكات، رجل أعمال تركي، تكلف بإنتاج الفيلم، وهو رئيس رابطة رجال الأعمال الأمريكيين الأتراك.

وقال سيجال إنه سعيد جداً بالدعوة، وأضاف: «يشرفني جداً أن أتلقى دعوة من هؤلاء الأشخاص والمنظمات. ستكون زيارة تركيا مثيرة جداً».

وسينتج الفيلم الذي اُختير له عنوان «الإسلاموفوبيا» في مدينة بودروم التركية، وسيشارك في الفيلم ممثلون عرب وأمريكيون وأتراك، منهم علي صبري بلعيد، ويلما اليس.

ويُذكر أن الطفل السوري «إيلان الكردي» مات غرقاً، في منطقة بودروم التركية، في سبتمبر 2015، خلال محاولة أهله الهجرة إلى أوروبا، حيث غرق إيلان مع شقيقه ووالدته، وكانت صورة جثة الطفل «إيلان» قد أثارت حينها ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لفت الأنظار للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في سوريا، ووسعت الدعوات للتضامن مع اللاجئين السوريين.