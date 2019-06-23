قرار مفاجئ.. جامعة سعودية توقف الحفلات الغنائية

أعلنت جامعة الطائف أنها تراجعت عن إقامة أية حفلات غنائية كانت قد أعلنت عنها في بيان سابق قبل 5 أشهر.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإنه لن يكون في هذا الصيف أية حفلات غنائية في الجامعة، وكل ما أعلن عنه في السابق في هذا الاتجاه لن يتحقق منه شيء.

يذكر أن الجامعة أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها ستقيم من خلال أكاديمية الشعر حفلاتها وأمسياتها اعتبارًا من الفصل الدراسي الحالي (تقصد الماضي)، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.