أحمد موسى يفتح النار على فنانة شهيرة: "شبع بعد جوع"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

متابعات-علا خطاب

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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا سرشًا على  المغنية اللبنانية ميريام فارس بعد تطاولها على مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، والذي أساءت فيه إلى مصر.

وكتب "موسى" من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ميريام فارس تتطاول على مصر خلال مؤتمر صحفي بالمغرب.. قالت بعد 25 يناير سعري ارتفع وتكاليفي أصبحت كبيرة.. وبكل حقد قالت: أصبحت تقيلة على مصر".

وأضاف: "أقول لها مصر تحب من يحترمها ولا مكان في بلدي لمن يتجاوز حدود الذوق واللياقة.. لا يشرفنا طلتك في أم الدنيا.. مصر غالية لا تريد الناس الرخيصة التي شبعت بعد جوع!".

وردت ميريام فارس على سؤال عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر، قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".



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