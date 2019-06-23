يذبح سيدة لشراء "الكيف"

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ذبح

عامل يقتل سيدة

قتل سيدة بسبب الادمان

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في كشف غموض مقتل ربة منزل حيث تبين أن مدمنًا لدى زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة من أجل السرقة.

البداية عندما وردت معلومات لشرطة أول المنصورة تفيد بمقتل سيدة بطعنات متفرقة وما قرره زوجها صاحب محل سوبر ماركت أنه عقب عودته للشقة سكنهما وجد زوجته ملقاة بصالة الشقة ومصابة بعدة طعنات فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت واكتشافه سرقة (هاتف محمول ومبلغ 100 جنيه خاصين بالمجني عليها) وسلامة منافذ الشقة .

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، سبق اتهامه في قضية "تعاطى مواد مخدرة") .

وعقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وذكر المتهم أنه سبق وعمل لدى زوجها وعلمه بمواعيد مغادرته المنزل فعقد العزم على سرقته وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنه وانتظر خارجه حتى مغادرته ثم صعد لشقته وبطرق بابها فتحت زوجته ولعلمها بشخصه دعته للدخول وما إن دلف للشقة حتى قام بالتعدي عليها بسكين "أعده مسبقاً" فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 100 جنيه وهرب وأضاف بتخلصه من السكين بالطريق العام والتصرف في الهاتف لدى (عامل، 43 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) مقابل تحصله منه على بعض الأقراص المخدرة وأمكن ضبط الأخير، واعترف وأرشد عن الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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