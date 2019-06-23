  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
رسائل من الحرب العالمية الأولي

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

ارشيف

"وول ستريت جورنال" تكشف مفاجأة عن قيمة الجنيه المصري

البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

ابى

رئيس وزراء إثيوبيا: سيطرنا على محاولة الانقلاب

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

الإدارى:

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

قضايا وحوادث

الدكتور سعد الدين الهلالى
الدكتور سعد الدين الهلالى

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

دعاة سعوديون: مكبرات الصوت في الصلاة " تشويه للدين"

#

ترامب يمنع فنانة مسلمة من رؤية أولادها

#

فنانة عربية شهيرة: "ترامب" منعنى من رؤية أولادى 3 سنوات

#

"الهلالي" يكشف معلومة تنشر لأول مر عن إرهابي الدرب الأحمر

سعد الدين الهلالي

سعد الهلالي

ظهور سعد الهلالى فى الظهور اعلاميا

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في وسائل الإعلام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تستدرج عاملا لشقتها.. النهاية صادمة
» الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج
» مناورة خطيرة بسماء لندن.. السبب صادم
» اعتداء دموى على حفل زفاف
» توقعات بطلاق ميجان ماركل والأمير هاري.. الأسباب صادمة
» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي