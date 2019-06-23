» تستدرج عاملا لشقتها.. النهاية صادمة

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نجحت قوات الأمن العام فى القبض على ربة منزل وزوجها مرتكبي واقعة مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل بدافع الانتقام.

البداية عندما وردت معلومات لمركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بالعثور على جثة بمياه نهر النيل بناحية الجزيرة بدائرة المركز بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وما قررته زوجته ربة منزل، بسابقة تغيب المجني عليه بسيارته (أجرة) والعثور عليها بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنهما وبداخلها حافظة نقودة ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل، وزوجها) ومقيمين بدائرة قسم أول مدينة نصر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام لوجود خلافات بينهم، حيث قامت الأولى باستدراج المجني عليه إلى شقتهما، ولدى حضوره للشقة قام الثاني بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه حتى أودى بحياته، وقاما بوضع الجثة بداخل سيارة المجني عليه وتوجها إلى منطقة الوراق بالجيزة وقاما بإلقائها وهاتفه المحمول بمياه نهر النيل، وتركا السيارة بمكان العثور عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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