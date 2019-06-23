» الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج

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وكالات حنان حمدتو

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قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن "التوترات في منطقة الخليج لا يمكن معالجتها إلا عبر الحلول السياسية".

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "توتير" اليوم الأحد: أن "التوترات في الخليج لا يمكن معالجتها إلا سياسيًا"، وأضاف أن "الأزمة طويلة الأمد تتطلب أولا اهتمامًا جماعيًا للحد من التصعيد وإيجاد حلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات".

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "جلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

فيما أعلن الجيش الأمريكي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة تعمل في المجال الجوي الإيراني".


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