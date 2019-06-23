» توقعات بطلاق ميجان ماركل والأمير هاري.. الأسباب صادمة

تداولت في الآونة الأخيرة أخبار عن نشوب خلافات داخل القصر الملكي البريطاني بسبب الدوقة ميجان سايكس، ما دفع البعض إلى توقعات بطلاق الزوجين في الفترة المقبلة.

وبعد استفاقت الدوقة ميجان ساسيكس، من فترة الوضع، وبدأت المشاكل تظهر مجددًا بينها وبين أفراد العائلة المالكة، اذا أبدت "ماركل" انزعاجها، من تفوق كيت ميدلتون عليها ففي عدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية.

فعدد متابعي حساب دوق ودوقة كامبريدج يفوق عدد متابعي حسابها المشترك مع زوجها الأمير هاري، الأمر الذي دفعها لتوظيف مختص في الشبكات الاجتماعية.

وكشفت تقارير بريطانية، عن أن بعض الناس غير راضين عن تصرفات ماركل، بما في ذلك الأمير فيليب.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقف الأمير هاري عن التواصل مع أصدقائه ومعارفه الذين لا ينسجمون مع زوجته، حيث استبعد هاري كل شخص من دائرته الاجتماعية أبدى تحفظًا بشأن ميجان ماركل سواء قبل زواجه منها أو بعده.

وأشارت التقارير، إلى أنه بسبب مطالب الدوقة قدم أربعة من موظفي قصر كنسينجتون في لندن استقالتهم، وتوقع أحد أفراد العائلة المالكة أن يقدم الزوجان على الطلاق بعد ثلاث سنوات من زواجهما