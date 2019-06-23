تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اتهام ترامب باغتصاب صحفية

23 يونيو 2019 - 11:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب على اتهام صحفية أمريكية للرئيس دونالد ترامب باغتصابها منذ 25 عامًا، قائلا: "هو ده الشغل اللى يجيلك وانت قاعد".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، إن السيدة التي اتهمت ترامب باغتصابها، تبلغ من العمر حاليا 75 عامًا وأن واقعة الاغتصاب تمت داخل محل شهير لبيع الملابس الجاهزة، منذ 25 عاما .





وأضاف أن ترامب وصف السيدة بالجنون، وأنها تسعى لتحقيق شهرة على حسابه، معقبًا: "الدنيا اتقلبت بعد تصريح السيدة بان الفستان التي كانت ترتديه أثناء الواقعة ما زال معها، وهنا يجب أن نتساءل هل يمكن تحليل الـDEN للتأكد من صحة الواقعة" .





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