  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
رسائل من الحرب العالمية الأولي

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

ارشيف

"وول ستريت جورنال" تكشف مفاجأة عن قيمة الجنيه المصري

البشير

خطوة جديدة لهيئة الدفاع عن البشير

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم بأمم أفريقيا

الدكتور سعد الدين الهلالى

تأييد قرار منع سعد الدين الهلالي من الظهور إعلاميًا

ابى

رئيس وزراء إثيوبيا: سيطرنا على محاولة الانقلاب

جمال ريان

مذيع الجزيرة يعلن تضامنه مع ولى العهد السعودي

الإعلامي أحمد موسى

سر بكاء "موسى" أثناء حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية

مقتل رئيس الأركان الإثيوبي

مقتل رئيس الأركان في محاولة الانقلاب الإثيوبية

ترامب

ترامب يتوعد إيران: لم ألغ الضربة العسكرية

تعليق غير متوقع لـ"أديب" عن اتهام ترامب باغتصاب صحفية

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وصف صادم من ترامب عن تفجيرات عمان

#

تصريح مفاجئ لـ"بن سلمان" عن تركيا

#

تعليق غير متوقع من قطر على استهداف الحوثيين للسعودية

#

تعليق غير متوقع لـ"أديب" على خروج الأهلي من دوري الأبطال

اقتصاد

عملة

سعر

وول ستريت

علق الإعلامي عمرو أديب على اتهام صحفية أمريكية للرئيس دونالد ترامب باغتصابها منذ 25 عامًا، قائلا: "هو ده الشغل اللى يجيلك وانت قاعد".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، إن السيدة التي اتهمت ترامب باغتصابها، تبلغ من العمر حاليا 75 عامًا وأن واقعة الاغتصاب تمت داخل محل شهير لبيع الملابس الجاهزة، منذ 25 عاما .

وأضاف أن ترامب وصف السيدة بالجنون، وأنها تسعى لتحقيق شهرة على حسابه، معقبًا: "الدنيا اتقلبت بعد تصريح السيدة بان الفستان التي كانت ترتديه أثناء الواقعة ما زال معها، وهنا يجب أن نتساءل هل يمكن تحليل الـDEN للتأكد من صحة الواقعة" .

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تستدرج عاملا لشقتها.. النهاية صادمة
» الإمارات تضع الحل النهائى للتوترات بمنطقة الخليج
» مناورة خطيرة بسماء لندن.. السبب صادم
» اعتداء دموى على حفل زفاف
» توقعات بطلاق ميجان ماركل والأمير هاري.. الأسباب صادمة
» القبض على خلية داعشية
» لهذا السبب هجوم حاد من نتنياهو على إيران
» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير
» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية
» استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا
» تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي