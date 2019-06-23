» «الداخلية» توجه الشكر للجماهير

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وجّهت وزارة الداخلية الشكر لجماهير كرة القدم، بعد حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذي حضره نحو 70 ألف متفرج.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس السبت، إنه "في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، فإن وزارة الداخلية تؤكد على تقديرها لتعاون والتزام الجمهور المصري الواعي مع أجهزة الوزارة، مما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها، باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة".

وتابع البيان: "لقد أثبت إعجاب المتابعين بحفل الافتتاح المبهر الذى وصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها فى التنظيم والتأمين".

وأضاف: "الوزارة إذ تعرب للجماهير عن تقديرها، فإنها تتطلع إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الأفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار".


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