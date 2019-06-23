» مقتل 11 شخصًا فى سقوط طائرة بولاية أمريكية

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متابعات حنان حمدتو

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طائرة

هاواى

لقى 11 شخصًا حتفهم في تحطم طائرة قرب أحد المطارات بولاية هاواي الأميركية، فيما كشفت وسائل إعلام عن أنهم كانوا في رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات.

وقالت إدارة النقل في هاواي، إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز "كينغ إير"، كان على متنها 11 شخصًا، وسقطت قرب مطارديلينجهام، يوم الجمعة، فيما لم ينج أحد من الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء.

وقال مانويل نيفس رئيس إدارة الإطفاء في هونولولو في مؤتمرصحفي: "ما زلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وما كانوا يفعلون".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الطائرة كانت تقوم برحلة قفز بالمظلات، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.


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