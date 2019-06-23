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"النني" يتلقى خبرًا سارًا بمعسكر الفراعنة

الرياضة

محمد الننى
محمد الننى

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"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

رفع إيه سي ميلان الإيطالي، قيمة العرض المقدم  لشراء الأوروجوياني لوكاس توريرا نجم أرسنال الإنجليزي إلى 35 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما أكدته تقارير صحفية إنجليزية.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة أرسنال، ما زالوا متمسكين بالحصول على 45 مليون جنيه إسترليني للتفريط في توريرا.

أما بالنسبة للوكاس توريرا، فيشعر بعدم الارتياح في لندن ويود في الرحيل إلى الدوري الإيطالي.

انضمام توريرا إلى ميلان سيزيد من فرصة النجم المصري محمد النني، في البقاء ضمن صفوف "المدفعجية" والحصول على فرصة أكبر للمشاركة بعدما ابتعد عن حسابات أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال.

ويحاول ميلان الإيطالي تدعيم صفوفه وتنفيذ مطالب، ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد للفرق، في محاولة لاستعادة الألقاب من جديد بعد سنوات من سوء الأداء.


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