غضب جزائري بسبب مهرجان للعراة

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قطع مئات المحتجين الطريق لمدينة بجاية الساحلية شرق الجزائر، بسبب تنظيم مهرجان " للعري" في المدينة.

ودفع الغضب مئات المحتجين بسد الطريق الرئيس للمدينة بالحجارة والمتاريس.

وهاجم المحتجون الغاضبون مسئولي المحافظة بسبب ”سماحهم“ بانتشار الملاهي على طول سواحل منطقة القبائل الكبرى.

وأعرب المحتجون عن غضبهم مما قالوا إنه ”مهرجان مشبوه يُنظَّم على أحد شواطئ بجاية، أكثر المدن تحررًا في الجزائر؛ ويقوم رواده بالسباحة وهم عُراة “ .


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