» أول حديث لابنة هيفاء وهبي عن أمها بعد سنوات من القطيعة

أحمد عادل شعبان
تحدثت زينب فياض - ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي - عن والدتها ، وذلك لأول مرة منذ سنوات بسبب القطيعة بينهما .
وقالت "زينب" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : " "لو كان أبي هو قلبي، فإن أمي هي نبض قلبي، انتهى".
جدير بالذكر أن "هيفاء" تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى نقلها للمستشفى ، ما جعل شقيقتها "رولا يموت" تقرر التصالح معها بعد سنوات من القطيعة بينهما .
وكانت "زينب" تتجنب الحديث عن والدتها وإن كانت نشرت لومًا في عيد الأم الماضي للأمهات المقصرات في حق أبنائهن ، كما كانت هيفاء تتجنب تماما الحديث عن ابنتها في وسائل الإعلام.
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