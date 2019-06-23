نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

أحمد عادل شعبان
تنبأ الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
وقال "الفقي" في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" : "الدولار سوف ينخفض إلى 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية العام صناديق الاستثمار غير المباشر الأجنبية بدأت في ضخ 5 مليارات دولار، ومصر من أفضل الأسواق الاقتصادية الناشئة".
وأضاف: "السر في تراجع الدولار هو زيادة المعروض منه في السوق المصري من إيرادات قناة السويس و والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين من الخارج، والسياحة".
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