نبوءة سارة من خبير اقتصادي بشأن أسعار الدولار

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تنبأ الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال "الفقي" في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" : "الدولار سوف ينخفض إلى 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة وتحديدًا نهاية العام صناديق الاستثمار غير المباشر الأجنبية بدأت في ضخ 5 مليارات دولار، ومصر من أفضل الأسواق الاقتصادية الناشئة".

وأضاف: "السر في تراجع الدولار هو زيادة المعروض منه في السوق المصري من إيرادات قناة السويس و والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحويلات المصريين من الخارج، والسياحة".

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