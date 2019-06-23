» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام

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محمد فضل
محمد فضل

المصريون ـ متابعات

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محمد فضل يفجر مفاجأة بشأن تنظيم "أمم أفريقيا"

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر كل الدعم للبطولة الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وتابع فضل، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه وجد إشادات كبيرة بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم، أمس، على استاد القاهرة.
وأضاف: «البلد يشهد عملية تغيير وكل شيء جميل وخلال الأيام المقبلة سيتأكد الجميع أن الدولة تحترم المواطن، والجميع سيشعر أن البلد يتغير للأفضل بشكل سريع والدولة تقوم بأداء مهامها والبطولة الإفريقية فاتحة خير على الجميع».
وأشار مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى أن جميع الطلبات التي طالب بتوفيرها من جانب الدولة للبطولة تم توفيرها بالكامل من جانب الجهات المعنية، بل بالعكس يتم توفير أكثر مما يُطلب.
وأكد فضل أن مصر تمتلك الإمكانيات الكبيرة ولكنها لم تكن تمتلك الوقت الكافي للاستعداد للبطولة الإفريقية، ولكن في النهاية تم تنظيمها بالشكل المرجو.
وكشف فضل أن عدد من شاهدوا حفل افتتاح البطولة الإفريقية مليار ونصف المليار شخص حول العالم وسيكون حفل ختام البطولة الإفريقية أسطوريًا.

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