» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفر كل الدعم للبطولة الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وتابع فضل، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه وجد إشادات كبيرة بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم، أمس، على استاد القاهرة.