  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:12 ص
بحث متقدم
محمد هنيدي

أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

الفنان أشرف زكي

أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

عمرو أديب

"أديب": هذا ما قاله العالم عن افتتاح بطولة الأمم

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

ترامب: سأكون أفضل صديق للإيرانيين حال هذا الأمر

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان

#

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

#

"بن سلمان": استهداف "الحوثي" لمطار أبها يكشف هذا الأمر

#

كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

اعتبر الرئيس الأمريكي، ?دونالد ترامب،? أن «?الاتفاق النووي? الفظيع الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما أنقذ ?إيران? وفتح الطريق أمامها لإنتاج السلاح النووي».
وكشف «ترامب» أن «واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي»، آملا ان «يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه»، مشددا على أن «العمل العسكري ضد إيران مازال خيارًا مطروحًا وسأكون أفضل صديق للإيرانيين إذا تخلوا عن البرنامج النووي».
وفي وقت سابق أكّد ترامب، في مقابلة مع محطة «إن.بي.سي نيوز» الإخبارية، أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه حذر من أنّ الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى «إبادة لم نشهدها من قبل، لكنني لا أتطلع للقيام بذلك».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران
» "البشير" يرد على قرار تسبب في عزله
» البرازيل تكتسح بيرو بخماسية وتتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"
» المعارضة السودانية تتهم "العسكري" بهذا الأمر الخطير
» رسميا.. "صفقة القرن" تشمل مشاريع بـ50 مليار دولار
» الرئيس التونسي يغادر المستشفى إثر وعكة صحية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي