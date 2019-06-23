» رسميا.. "صفقة القرن" تشمل مشاريع بـ50 مليار دولار

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أعلنت الولايات المتحدة، السبت، رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لمبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية.
وفي بيان مصور على موقع البيت الأبيض، قالت الإدارة الأمريكية إن الخطة تشمل استثمارات ومشروعات بنى تحتية بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي.
وأشار إلى أنّ تلك الاستثمارات تستهدف بشكل رئيسي قطاعات "الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والمياه والتكنولوجيا والسياحة والزراعة".
كما أشار البيان إلى أنّ الصفقة ستدعم تحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن "للحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد".
وفي السياق، وصف البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، الخطة الاقتصادية لـ"صفقة القرن" بأنها "أكثر الجهود الدولية طموحا للشعب الفلسطيني حتى الآن".
وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في تصريحات صحفية، إن الأساس حاليا هو موافقة الناس على الخطة، ومن ثم مناقشة من سيكون مهتما بالمشاركة في التمويل".
وأوضح أن الصفقة تضمن "إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وأشار أنّ تكلفة الممر بين القطاع والضفة "تُقدر بـ5 مليارات دولار"، في حين سيتم صرف أكثر من نصف الـ50 مليار دولار في المناطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال 10 سنوات.
كما لفت كوشنر إلى أن المبادرة الأمريكية تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة.
كانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت أن إدارة ترامب تطمح في أن تشارك دول خليجية، وأخرى أوروبية وآسيوية في تمويل الخطة.
وفي فبراير/شباط، أجرى "كوشنر" والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، جولة خليجية شملت سلطنة عمان، والإمارات، والسعودية وقطر، لبحث "صفقة القرن" مع مسؤولي تلك الدول لاسيما الشق الاقتصادي منها.
وحينئذ، قالت وسائل إعلام أمريكية أن جولة كوشنر تهدف إلى "الحصول على دعم الدول الخليجية لتلك الصفقة".
ومن المنتظر أن يعرض كوشنر الخطة الأمريكية خلال "مؤتمر المنامة" في البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.
ودعت واشنطن لعقد "مؤتمر المنامة" لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".
و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين. 

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