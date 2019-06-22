إحباط محاولة انقلاب على حكومة إقليم "أمهرا" شمالي إثيوبيا

22 يونيو 2019 - 10:20 م

أعلن مسؤول حكومي إثيوبي إحباط محاولة انقلاب مسلح على حكومة إقليم "أمهرا" شمالي البلد الأفريقي، مساء السبت.



وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، آبي أحمد علي‎، إن مجموعة مسلحة حاولت، في السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (17: 00 ت.غ)، إسقاط حكومة إقليم "أمهرا"، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي.



وأضاف طلاهون، في تصريح مقتضب للتليفزيون الرسمي، أن الحكومة الفيدرالية ستتدخل لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.



وقال مراسل الأناضول إن المجموعة المسلحة (غير معروف هويتها وعدد أفرادها) حاولت الاستيلاء على مقر حكومة الإقليم في مدينة "بحر دار".



وأفاد المراسل باندلاع حرائق في مبانٍ حكومية بالمدينة، فيما هرع مواطنون في الشوارع.

