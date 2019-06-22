  • الأحد 23 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:13 ص
بحث متقدم
محمد هنيدي

أشرف زكي: هذا هو سر تويتة "هنيدي" ودعمه لـ"أبو تريكة"

الفنان أشرف زكي

أزمة بين فنانة شهيرة ونقيب الممثلين بسبب "متلازمة داون"

عمرو أديب

"أديب": هذا ما قاله العالم عن افتتاح بطولة الأمم

القبض على مسجل خطر لترويجه عملات مزيفة بالعجوزة

احذر: هذه مواصفات «الشرطة المزيفة»

محمود عزت

«مستر x » الإخوان يضرب صفوف الجماعة

أرشيفية

«الأزهر للفتوى» يوجه رسالة للاعبي كرة القدم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

إحباط محاولة انقلاب على حكومة إقليم "أمهرا" شمالي إثيوبيا

عرب وعالم

رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تونس: إحباط مخطط "خلية تكفيرية" للسطو على بنك

#

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

#

بعد لقاء«السيسي»..«ترامب» يعلن عن محاولة انقلاب

#

أسرار أول محاولة انقلاب على "حافظ الأسد"

أعلن مسؤول حكومي إثيوبي إحباط محاولة انقلاب مسلح على حكومة إقليم "أمهرا" شمالي البلد الأفريقي، مساء السبت.
وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، آبي أحمد علي‎، إن مجموعة مسلحة حاولت، في السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (17: 00 ت.غ)، إسقاط حكومة إقليم "أمهرا"، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة، حسب ما نقله التلفزيون الرسمي.
وأضاف طلاهون، في تصريح مقتضب للتليفزيون الرسمي، أن الحكومة الفيدرالية ستتدخل لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
وقال مراسل الأناضول إن المجموعة المسلحة (غير معروف هويتها وعدد أفرادها) حاولت الاستيلاء على مقر حكومة الإقليم في مدينة "بحر دار".
وأفاد المراسل باندلاع حرائق في مبانٍ حكومية بالمدينة، فيما هرع مواطنون في الشوارع.
ويتمتع إقليم "أمهرا" بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".‎ -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد فضل يفجر مفاجأة مدوية بشأن حفل الختام
» زوجة الفنان المنتصر بالله تكشف حقيقة وفاته
» محمد رمضان يطرح «كليب» جديد بمناسبة كأس الأمم
» هذا ما قاله "السيسي" عن شباب مصر بأمم إفريقيا
» أبو مازن: «صفقة القرن» لا يمكن أن تمرّ
» واشنطن بوست": أمريكا شنت هجمات إلكترونية على إيران
» "البشير" يرد على قرار تسبب في عزله
» البرازيل تكتسح بيرو بخماسية وتتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"
» المعارضة السودانية تتهم "العسكري" بهذا الأمر الخطير
» رسميا.. "صفقة القرن" تشمل مشاريع بـ50 مليار دولار
» الرئيس التونسي يغادر المستشفى إثر وعكة صحية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي