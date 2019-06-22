مدرب الكونغو: قدمنا مباراة سيئة أمام أوغندا

22 يونيو 2019 - 09:08 م

أبدى فلوران ايبنجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، رضائه عن نتيجة فريقه أمام أوغندا في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إيبينجى في المؤتمر الصحفى عقب اللقاء: "أهنئ سيباستيان ديسابر وفريق أوغندا بالفوز المستحق، قدمنا مباراة سيئة اليوم ولم نكن الطرف الأفضل على الإطلاق."

وتابع مدرب الكونغو قائلا: "فريق أوغندا منافس صعب للغاية وعانينا أمامه وتحديدًا في الكرات الثابتة، وكانت هناك معركة كبيرة في وسط الملعب خسرناها ومعها خسرنا المباراة والنقاط الثلاث."

وعن طريقة لعبه التي اعتمد فيها على الكرات الطولية قال: "أوغندا وضعونا في وضع صعب وكنا مضطرين للعب الكرات الطولية لمحاولة مفاجئة الدفاع بسبب تنظيم وسط ملعبهم وصعوبة اختراقه، لكننا لم ننجح في ذلك."

وسيكون أمام الكونغو الديمقراطية مواجهة صعبة للغاية أمام مصر أصحاب الملعب الأربعاء المقبل، بينما يلتقى أوغندا مع زيمبابوي.

وتقاسم منتخبى مصر وأوغندا صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما ولكن الرافعات تتفوق بفارق هدف، وحل منتخبي زيمبابوى والكونغو الديمقراطية فى ذيل الترتيب.