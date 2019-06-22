» رسالة من الداخلية للجمهور المصري بعد افتتاح أمم الإفريقية

22 يونيو 2019 - 09:07 م

وجهت وزارة الداخلية رسالة شكر إلى جماهير مصر على سلوكها المميز والتزامها خلال اليوم الأول لبطولة الأمم الأفريقية وتعاون الجمهور الواعى مع أجهزة الوزارة.

وقالت الوزارة إن التزام الجماهير ساهم فى خروج حفل الافتتاح بشكل أسطورى عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز، بما ساهم فى نجاح الإجراءات الأمنية وإخراج هذا الحدث التاريخى بالصورة اللائقة وحجم مصر ومكانتها بإعتبارها مهد الحضارات الإنسانية العريقة.

وأضافت الوزارة أن حفل الافتتاح المبهر نال إعجاب جميع المتابعين ووصفوه بأنه انتصار جديد لشعب مصر العظيم قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها فى التنظيم والتأمين.

وأعربت الوزارة عن تقديرها ، مؤكدة إنها تتطلع إلى استمرار التعاون والالتزام بالإجراءات الأمنية للاستمتاع بكافة فعاليات البطولة الإفريقية، وتقديم صورة مشرفة لبلدنا أمام العالم والمشاركين والضيوف، ويؤكد على حقيقة ما تنعم به مصرنا من أمن وازدهار.