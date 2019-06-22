» «إيجالو» يقود نيجيريا للفوز على بوروندي

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المصريون

بوروندى

فاز منتخب نيجيريا على بوروندي، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على إستاد "الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

لم يظهر المنتخب النيجيرى بالمستوى المتوقع ضد بوروندي فى بداية مشواره بأمم أفريقيا 2019، حيث قدم المنتخبين مستوى متقارب فى الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء رغم فارق الإمكانيات بين أحد كبار منتخبات القارة وبين المنتخب الذى يشارك فى الكان لأول مرة فى تاريخه.

تطور المستوى الفنى تدريجياً فى الشوط الثانى عما كان عليه فى الأول وتبادل كلا المنتخبين الهجمات لكن لم يتم ترجمتها إلى أهداف حقيقة، وفشل منتخب بوروندي فى الصمود أمام رغبة النسور الخضر على تحقيق الفوز، حتى نجح أوديون إيجالو فى تسجيل هدف فض الاشتباك بالدقيقة 77 من أحداث الشوط الثانى.

بهذة النتيجة يقتنص منتخب نيجيريا أول 3 نقاط فى البطولة يتصدر بهم ترتيب المجموعة الثانية، فيما يتذيل بوروندي الترتيب بدون رصيد من النقاط، إنتظاراً لمباراة غينيا ومدغشقر بنفس المجموعة الساعة العاشرة مساء،اليوم.

 


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