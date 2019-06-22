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انتحار طالبة بالثانوية العامة خوفًا من الفشل بقنا

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انتحار
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متابعات- مصطفى صابر

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انتحار طالبة

أقدمت طالبة بالثانوية العامة، علي انهاء حياتها بالانتحار بعد  تناولها مبيد حشري، بعدما شعرت بالفشل و الاكتئاب من الامتحانات.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بانتحار هوايد. ع. ش 19 سنه" طالبة بالثانوية العامة" نتيجة تناولها مبيد حشري.

تبين من التحريات الأولية، أن الطالبة شعرت بالفشل في الإمتحانات فأصيبت بحالة اكتئاب، دفعتها للتخلص من حياتها بتناول مبيد حشري.

تم نقل الطالبة لمستشفى نقادة المركزي، فيما تباشر النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.


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