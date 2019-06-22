«تيتي» يعلن تشكيل البرازيل أمام بيرو

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة تيتي، التشكيل الأساسى للسليساو لمواجهة بيرو، المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساءا، على ملعب "أرينا كورينثيانز" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.
وجاء تشكيل البرازيل، كالتالى.
حارس المرمى: أليسون.
خط الدفاع: داني ألفيس ، تياجو سيلفا ، ماركينيوس ، فيليبي لويس
خط الوسط: كاسيميرو ، آرثر ، فيليب كوتينيو
خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ، إيفرتون ، جابرييل خيسوس
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