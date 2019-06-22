رئيس جامعة أسيوط: يرحب بالطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم

22 يونيو 2019 - 08:12 م

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والمشرف على كلية الطب، عن فتح أبواب الجامعة للطلاب السودانيين الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعة، وذلك دعماً لشعب السودان الشقيق ومراعاةً لما يمر به من ظروف سياسية إستثنائية قد تعيق إنتظام الدراسة بالجامعات السودانية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن تصريحه يأتى استجابةً للعديد من استفسارات الطلاب السودانيين الواردة للجامعة ممن أعربوا عن رغبتهم فى التحويل إليها وخاصةً من الملتحقين بكليات الطب بمختلف الجامعات السودانية، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية بكلية الطب بالجامعة تتسع لاستقبال الطلاب الوافدين من السودان لاستكمال دراستهم وذلك بعد استيفاء إجراءات وشروط التحويل وفقاُ للوائح المطبقة بالجامعة، والتى تتشابه فى مجملها مع المطبقة بالجامعات السودانية.

وعن التيسيرات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين أكد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكافة الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية من الدارسين بجامعة أسيوط، فى المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، والتى تتضمن تيسيرات فى سداد الرسوم وتوفير مظلة للرعاية الصحية وفرص للإقامة بالمدينة الجامعية والتمتع بالوحدات والمرافق العلمية والبحثية، وكذلك الرياضية والترفيهية التابعة للجامعة، مع مراعاة الصعوبات السياسية والاقتصادية التى تمر بها بعض الدول الشقيقة فى المنطقة العربية، والتى تستدعى تقديم تيسيرات خاصة لطلابهم الوافدين تساويهم فى كثير من المزايا بنظرائهم من الطلاب المصريين وفقاً للقرارات المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.