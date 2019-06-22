  • السبت 22 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
حميدتي

المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

البرازيل

بث مباشر.. مباراة البرازيل وبيرو

إثيوبيا

محاولة انقلاب في إثيوبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"صفقة القرن" تضخ 9.1 مليارات دولار استثمارات فى مصر

عداد كهرباء

اشحن عشان تصلى

وزارة الخارجية

رسميًا.. مصر تعلن المشاركة فى ورشة البحرين

عمر البشير

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

نجيب ساويرس

رد «ساويرس» على الهتاف لـ «أبوتريكة» يفاجئ عشاق «الماجيكو»

محمد حمدان دقلو

السودان: مصر قدمت الدعم دون التدخل فى شؤوننا

عادر الجبير

فيديو.. الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي

38 مليون جنيه لرصف وتجميل شوارع مدينة الزقازيق

قبلي وبحري

ممدوح غراب محافظ الشرقية،
ممدوح غراب محافظ الشرقية،

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

#

"آي سكور" تضاعف رأسمالها إلى 90 مليون جنيه

#

إيجي ترانس عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة،

#

560 مليون جنيه أرباح البنك المصري الخليجي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إتاحة 38 مليون جنيه، لأعمال التطوير والرصف لعدد من الشوارع والمناطق الهامة والحيوية بمدينة الزقازيق، وهى تطوير طريق هرية القديم "مرحلة ثانية" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير منطقة القناطر التسعة "مرحلة ثانية" بتكلفة 15 مليون جنيه، وتطوير ورصف شارع موقف المنصورة "شارع عبد العزيز على" بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتطوير ورصف شارع الشهيد طيار بتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكدًا إستمرار أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة الزقازيق وإعادة تأهيل ورصف ورفع كفاءة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

كان محافظ الشرقية تفقد أعمال تطوير وتجميل المرحلة الثانية بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، والمقرر توفير اعتماد مالى لها بقيمة 15 مليون جنيه فى خطة العام المالى 2019 / 2020.

واطمئن المحافظ على ماتم الانتهاء من تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل للمنطقة "المرحلة الأولى" والتى شملت أعمال تطوير وتجميل، وإعادة رفع كفاءة ورصف للشوارع، وخلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تشجير ونظافة، ودهان للبلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها، لإعادة الطابع الحضارى والوجه الجمالى للشوارع بالمنطقة.

  كما قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير وتجميل ورصف ميدان الزراعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتى تم الإنتهاء منها بهدف خلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية بمدخل المدينة وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يشكو الإسلاميون من "قسوة" الأنظمة!

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإثنين.. التعليم تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي
» رسميًا.. الأردن يعلن مشاركته في ورشة البحرين حول صفقة القرن
» أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين
» 5 سنوات حبسًا لصاحب ورشة أحذية بروض الفرج
» انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد
» الحبس 3 سنوات لـ3 عاطلين لسرقتهم المواطنين بالإكراه في المنوفية
» المجلس العسكري السوداني يدعو للتفاوض دون شروط
» تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج
» إيران: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الأسبوع المقبل
» إصابة شخصين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى ببنى سويف
» "عبور لاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي