» انتظام في معكسر المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد

22 يونيو 2019 - 07:10 م

بدأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فترة إعداده للموسم الجديد بمقر النادي بالجبل الأخضر حيث انتظم اللاعبين باستثناء الدولي أحمد علي المتواجد مع منتخب مصر المشارك في كاس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي على الحضور للنادي عقب عودته من السعودية وأداء مناسك العمرة وعقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قبل انطلاق فترة الاعداد للحديث عن تفاصيل الاستعداد للموسم الجديد ومباراة الأهلي في ختام الموسم الحالي وتم أيضا مناقشة بعض الأسماء المرشحة للانضمام للفريق وشكل قائمة الموسم المقبل.

وحرص فتحي على الاجتماع باللاعبين بحضور الجهاز الفني وطالبهم بالجدية والتركيز خلال فترة الاعداد للبناء بشكل قوي للموسم المقبل .

ويبدأ الفريق بعمل قياسات بدنية وتدريبات لياقة بدنية خلال الاسبوع الاول حسب البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.