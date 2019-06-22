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أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين

الرياضة

صورة من المباراة
منتخب مصر

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تراجع المنتخب الوطنى، للمركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى، بأمم أفريقيا، بعدما فاز المنتخب الأوغندى على نظيره الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ستاد القاهرة الدولى.

وكان الفراعنة حققوا الفوز على منتخب زيمبابوى فى المباراة الإفتتاحية التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، ليصبح أوغندا فى المركز الأول بفارق هدف عن المنتخب الوطنى.

جاء ترتيب المجموعة الأولى بعد جولتين من دور المجموعات كالتالى..

أوغندا فى المركز الأول برصيد 3 نقاط وإحراز هدفين

مصر فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط وإحراز هدف وحيد

زيمبابوى فى المركز الثالث برصيد 0 من النقاط، واستقبال هدف وحيد

الكونغو الديمقراطية فى المركز الأخير برصيد 0 النقاط، واستقبال هدفين

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