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تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالمرج

قضايا وحوادث

حبس
حبس

عصام الشربيني

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطهما الإجرامى لسرقة الدراجات البخارية، فى منطقة المرج.

 

وكشفت تحريات المباحث، سرقة المتهمين الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهما.

 

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما عدد من الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات، وأرشدا عن هوية عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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