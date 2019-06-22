"فيسبوك" تطلق ميزة جديدة لـ"ترتيب التعليقات"

22 يونيو 2019 - 05:55 م

أطلقت "فيسبوك"، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ميزة جديدة تقوم بترتيب التعليقات على منصتها ودعم ظهور أكثرها صلة بالمستخدمين.

وقالت شركة " فيسبوك " الأمريكية إن الميزة الجديدة ستعطي أولوية لظهور التعليقات المتربطة بردود الناشر الأصلي، وكذلك التعليقات أو الردود التي يكتبها أصدقاء كاتب المنشور.

وأضافت أن التغيرات الجديدة ستطبق على المنشورات العامة من الصفحات والأشخاص الذين لهم الكثير من المتابعين، لكن باستطاعة أي مستخدم تفعيل ميزة ترتيب التعليقات من صفحة الإعدادات.

وسوف تعتمد "فيسبوك" في ترتيب التعليقات على مدى تفاعل المستخدمين مع التعليقات، سواء بتسجيل الإعجاب أو التفاعل أو الرد، فيما سيحتفظ المستخدمون بحق إدارة التعليقات على منشوراتهم من خلال الإخفاء أو الحذف أو الرد.

كما ستبحث "فيسبوك" عما يسمى "إشارات تكاملية التعليقات"، لتحديد ما إذا كانت التعليقات تنتهك معاييرها المتبعة أم لا، ومن ثم حذفها.

يُذكر ان "فيسبوك" ليست المنصة الوحيدة التي تسعى لتحسين المحادثات على شبكتها الاجتماعية، فقد سبقتها "تويتر" بإطلاق مجموعة متنوعة من المميزات الجديدة في هذا الشأن.

كما أن اهتمام "فيسبوك" لم يقتصر فقط على التعليقات، فقد قدمت الشركة الشهر الماضي نظامًا جديدًا لترتيب مقاطع الفيديو وإعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي على شبكتها الاجتماعية.