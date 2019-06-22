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"عبور لاند" تضيف نشاط التصدير لزيادة مبيعاتها

مال وأعمال

شركة "عبورلاند"
شركة "عبورلاند"

عصام الشربيني

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وافق مجلس إدارة شركة "عبورلاند" للصناعات الغذائية، على إضافة نشاط التصدير للشركة، وذلك لزيادة المبيعات وتقليل الاعتماد على العملاء المحليين فقط بالتوسع في الأسواق الأجنبية.
وبررت الشركة في بيان للبورصة المصرية  قرار إضافة التصدير، بعدة أسباب تتضمن زيادة المبيعات بما يعني فتح أسواق جديدة للشركة في الخارج، والسعي لوجود حصة لمنتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية وزيادة القاعدة التسويقية وتقليل الاعتماد على الزبائن المحليين فقط، وتقليل أثر تقلبات السوق.
وكانت الشركة أضافت نشاط تربية المواشي لزيادة إنتاج الألبان والتسمين، في سبتمبر 2017.
وأعلنت الشركة  عن قيام صندوق استثمار بريطانى ” HEVIBEN L.P ” ببيع 4.5 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة اجمالية 32.4 مليون جنيه.
وانخفضت  نسبة مساهمة الصندوق المشار إليه بعد العملية إلى 0.49% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 1.61% قبل العملية، وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.2 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

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